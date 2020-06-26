Супруга Реввы рассказала историю их знакомства

По словам Анжелики, с Реввой они познакомились на вечеринке в Сочи. Он тогда уже играл в КВН в команде «Утомленные солнцем» и был знаменит. В лицо она юмориста не знала.

«Самый счастливый день в моей жизни.с этого дня все началось!!! Первый взгляд.первый вдох в унисон.первая искра.химия. магия…сложно дышать и ты в невесомости… Любовь пришла с первого взгляда и поселилась навсегда!!! Наш день 26.06», — написала супруга известного комика на своей странице в Instagram.

До встречи с Анжеликой Александр говорил, что не женится до 40 лет, однако позвал свою возлюбленную замуж спустя два года после знакомства. Сейчас у супругов есть две дочери, пара считается одной из самых крепких среди российского шоу-бизнеса.