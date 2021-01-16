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    16 января 2021, 14:52

    Супруга рэпера Джигана решила подать в суд на блогеров, обругавших ее косметический бренд

    Анастасия Калинина

    Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова решила наказать блогеров, которые активно ругают ее новый косметический бренд Sammy Beauty. Об этом на своем YouTube-канале рассказала блогер Катя Конасова.
    Супруга рэпера Джигана решила подать в суд на блогеров, обругавших ее косметический бренд

    В одном из видео блогер рассказала, что косметика Самойловой подозрительно похожа на бренд Кайли Дженнер и Mixit. По ее словам, жена рэпера активно это скрывает, но составы и документы все равно не спрятать.

    «Оксана Самойлова от лица своего бренда косметики прислала мне претензию с требованием извиниться за выпуск со сравнением с брендом Mixit, иначе компания подаст в суд. Что ж, пора просить прощения», — говорится в описании под одним из видео.

    По словам девушки, она, как и ряд других блогеров, получили претензии от представителей марки. Из письма следует, что в одном из роликов была озвучена недостоверная информация о документации, производстве и продукции Sammy Beauty. В результате сотрудники бренда потребовали от нее удалить разоблачающие ролики и опубликовать опровержение и пригрозили судебным разбирательством.

    Нападки на Самойлову в соцсетях начались сразу же после запуска бренда. Только ленивый не сравнил ее бренд с другими косметическими гигантами. Но сама Самойлова как-то написала, что ее не волнует сходство.

    «Хочется раз и навсегда выяснить один момент. Да, Sammy Beauty похож на Kylie Cosmetics, еще он похож на Agent Provocateur, еще он похож на Fenty Beauty. И мне все равно, потому что мне нравится этот стиль. Мне без разницы, на что он похож», — написала она в Instagram.

    В сентябре Самойлова провела благотворительную акцию. Она собрала 800 вещей своих четырех детей, из которых малыши уже выросли, и раздала их подписчикам. Но девушку все равно нашли за что раскритиковать.