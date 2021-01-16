Супруга рэпера Джигана решила подать в суд на блогеров, обругавших ее косметический бренд

В одном из видео блогер рассказала, что косметика Самойловой подозрительно похожа на бренд Кайли Дженнер и Mixit. По ее словам, жена рэпера активно это скрывает, но составы и документы все равно не спрятать.

«Оксана Самойлова от лица своего бренда косметики прислала мне претензию с требованием извиниться за выпуск со сравнением с брендом Mixit, иначе компания подаст в суд. Что ж, пора просить прощения», — говорится в описании под одним из видео.

По словам девушки, она, как и ряд других блогеров, получили претензии от представителей марки. Из письма следует, что в одном из роликов была озвучена недостоверная информация о документации, производстве и продукции Sammy Beauty. В результате сотрудники бренда потребовали от нее удалить разоблачающие ролики и опубликовать опровержение и пригрозили судебным разбирательством.

Нападки на Самойлову в соцсетях начались сразу же после запуска бренда. Только ленивый не сравнил ее бренд с другими косметическими гигантами. Но сама Самойлова как-то написала, что ее не волнует сходство.

«Хочется раз и навсегда выяснить один момент. Да, Sammy Beauty похож на Kylie Cosmetics, еще он похож на Agent Provocateur, еще он похож на Fenty Beauty. И мне все равно, потому что мне нравится этот стиль. Мне без разницы, на что он похож», — написала она в Instagram.

В сентябре Самойлова провела благотворительную акцию. Она собрала 800 вещей своих четырех детей, из которых малыши уже выросли, и раздала их подписчикам. Но девушку все равно нашли за что раскритиковать.