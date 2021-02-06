Супруга певца Сумишевского погибла в аварии

Певец Ярослав Сумишевский сообщил о гибели жены. Она пострадала во время аварии в Красноярском крае. Друзья и близкие певца поделились теплыми словами, чтобы поддержать его.

«Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось…» — написал Сумишевский в Instagram.

В комментариях друзья и коллеги певца и его умершей супруги выражают соболезнования. Также подписчики, которые следили за жизнью Сумишевского в социальных сетях, оставили комментарии со словами поддержки. Запись преодолела порог в шесть тысяч комментариев.

Соболезнования выразила также певица Катя Лель, написавшая: «О Боже!!! Светлая память Наташеньке. Ярослав, держись!» Автор-исполнитель и композитор Евгений Григорьев риторически вопрошает: «Задаю себе вопросы, как так, почему? И не нахожу ответов. Пустота, боль и безысходность. Скорблю».

Напомним, дорожное происшествие произошло на 70-м километре автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое 29 января. Тогда на месте происшествия погиб находившийся за рулем председатель союза десантников Александр Гуляков. В машине на месте пассажиров находились популярный певец Ярослав Сумишевский и его жена Наталья.

Ранее сообщалось, что машина Toyota Highlander оказалась на встречной полосе, где столкнулась с пустым газовозом Scania. Газовоз вылетел с трассы на обочину, а Toyota врезалась в догнавшую ее Suzuki Grand Vitara.

Исполнитель ехал на концерт в село Солгон, где планировалось его выступление. После аварии певец сообщил подписчикам о том, что отделался сотрясением. Однако его жена чувствовала себя крайне плохо, хотя предположить такой исход никто не мог.