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    28 августа 2020, 15:37

    Супруга Михалкова поделилась редкими кадрами внучки

    Анастасия Кременчугская

    Татьяна Михалкова, жена известного режиссера, опубликовала снимки внучки Наташи на своей странице в социальной сети в честь ее 18-летия. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Жена режиссера Никиты Михалкова разместила серию снимков со своей любимой внучкой Наташей. Она — единственная дочь сына Татьяны и Никиты Михалковых Артема.

    В подписи к снимкам Татьяна оставила теплые пожелания и призналась, что лучший подарок на 18-летие девушка сделала себе сама — она поступила в МГУ. Правда, супруга режиссера не рассказала, какой факультет выбрала Наташа.

    «Наташенька, поздравляю тебя с восемнадцатилетием!!! Наша большая семья тебя очень любит и гордится!!! В этом году ты сделала себе и нам лучший подарок на День Рождения — поступление в МГУ», — написала Михалкова.

    Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что девушка хорошеет с каждым днем.

    «Внучка такая же красавица, как и бабушка», «Красавица!», «Умница! Держи всегда высоко планку!» — написали полписчики.

    Новости SMI.FM