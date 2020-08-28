Супруга Михалкова поделилась редкими кадрами внучки

Жена режиссера Никиты Михалкова разместила серию снимков со своей любимой внучкой Наташей. Она — единственная дочь сына Татьяны и Никиты Михалковых Артема.

В подписи к снимкам Татьяна оставила теплые пожелания и призналась, что лучший подарок на 18-летие девушка сделала себе сама — она поступила в МГУ. Правда, супруга режиссера не рассказала, какой факультет выбрала Наташа.

«Наташенька, поздравляю тебя с восемнадцатилетием!!! Наша большая семья тебя очень любит и гордится!!! В этом году ты сделала себе и нам лучший подарок на День Рождения — поступление в МГУ», — написала Михалкова.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что девушка хорошеет с каждым днем.

«Внучка такая же красавица, как и бабушка», «Красавица!», «Умница! Держи всегда высоко планку!» — написали полписчики.