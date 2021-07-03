Супруга Мамонова рассказала о его состоянии в реанимации

Музыкант и актер Петр Мамонов остается в крайне тяжелом состоянии, уже вторые сутки он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом его супруга Ольга Мамонова рассказала РИА «Новости».

Мамонов уже седьмые сутки находится в реанимации. Его госпитализировали в больницу в Коммунарке. У Мамонова обнаружили коронавирус. Накануне музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Легкие под ИВЛ. Состояние крайне тяжелое», — сообщила супруга артиста.

Ольга Мамонова ранее рассказала «360», что ее муж заболел, когда они находились в деревне, и она не понимает, где и как он мог подхватить инфекцию. Сначала Мамонов лечился дома. Получилось сбить температуру, но после этого музыкант почти перестал дышать, и тогда его забрала скорая.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники сообщили, что музыканта поддерживают морфием. Левое легкое Мамонова поражено на 70%, правое — на 60%. Ситуацию осложняют сопутствующие заболевания и проблемы с сердцем.

Президент РФ Владимир Путин накануне наградил Петра Мамонова орденом Дружбы.