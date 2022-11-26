Знаменитости 26 ноября 2022, 16:49 Супруга исполнителя SHAMAN поздравила мужа с годовщиной Супруга исполнителя SHAMAN Елена Мартынова выложила совместное фото с мужем РИА «Новости»

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Исполнитель Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, и его супруга Елена Мартынова отметили пятую годовщину свадьбы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на соцсети.

Ранее Дронов личную жизнь не афишировал. Но теперь Мартынова выложила их совместное фото с поздравлениями.

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«Пять лет назад я вышла замуж за великого человека, большого артиста и гениального музыканта. С тех пор ничего не изменилось. Кроме того, что сегодня мое мнение разделяют миллионы людей», — написала она.

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