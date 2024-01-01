Знаменитости 01 января 2024, 22:54 Супруга хоккеиста Овечкина показала свой новогодний наряд Супруга хоккеиста Овечкина встретила Новый год в ультракороткой мини-юбке РИА «Новости»

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Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина опубликовала в социальных сетях фотографию с празднования Нового года. На ней Анастасия Шубская показала подписчикам свой новогодний костюм, сообщил «Чемпионат».

Форвард с супругой встречали Новый год в черном цвете. Известный хоккеист предстал перед камерой в брюках и поло, а Шубская в довольно смелом образе, включающем ультракороткую юбку и необычную маску в виде цифр «2024».

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Пара сыграла свадьбу в 2016 году. Сейчас Овечкин и Шубская воспитывают двух сыновей — пятилетнего Сергея и трехлетнего Илью.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 34 матчах НХЛ, забросил семь шайб и отдал 14 голевых передач.

Известно, что свой первый матч в новом году «Вашингтон Кэпиталз» проведет на выезде с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на среду, 3 января.

Ранее Овечкин сократил отставание от канадского игрока Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 65 голов. Спортсмен забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз».Он увеличил общее число своих голов до 829.