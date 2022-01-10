Супруга Гуфа Юлия Королева взяла его фамилию

Не так давно рэпер Гуф (Алексей Долматов) вновь женился. Его новоиспеченной супругой стала модель Юлия Королева. Она призналась, что взяла фамилию рэпера. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Исполнитель сделал своей возлюбленной предложение осенью прошлого года. Свидетелями ситуации стали близкие. Роспись же состоялась под конец декабря.

Слухи о предстоящей свадьбе распространялись уже давно. В Сети появились фотографии, где пара изображена с одинаковыми кольцами на руках. Это информацию Алексей и Юлия не комментировали на протяжении длительного времени, однако затем рэпер все же подчеркнул, что свадьба ждет их в дальнейшей, передало РИА ФАН.

Отношения пары длятся уже более года. В своем Instagram-аккаунте девушка призналась, что уже успела взять фамилию супруга.

Летом 2021 года пара столкнулась с кризисом. Тогда бывшая супруга Гуфа — Айза Долматова призналась, что они с рэпером решили возобновить отношения. Однако в результате оказалось, что слова исполнителя являются обманом.

«Рыдаю. Нет слов. Я вас не обманывала. Плачу. Меня снова обманули. А самый прикол во всем этом — знаете, какой? То, что Алеша обманул всех своих баб! Я рыдаю, вспоминая слова Сэма: „Мама, папа — ненадежный! Ты только всерьез ему не верь“», — заявила Айза в своем Instagram.