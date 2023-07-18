Знаменитости 18 июля 2023, 12:21 Супруга футболиста Павла Погребняка подала на развод Жена футболиста Павла Погребняка подала на развод с футболистом через суд Соцсети

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Развод бывшего нападающего петербургского «Зенита» и форварда сборной России Павла Погребняка и его супруги Марии Шаталовой рассмотрит Преображенский суд Москвы. Это следует базы данных о делах.

Заявление о расторжении брака супруга спортсмена подала еще 14 июля, но дату рассмотрения заявления пока не назначили.

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По данным агентства «Москва», Мария потребовала оставить детей с ней. Делить имущество супруги не намерены. Пара воспитывает трех сыновей 15, 13 и 11 лет.

Слухи о разводе Шаталовой и Погребняка появились еще в апреле. Тогда СМИ сообщили, что Погребняк ушел из семьи. По неподтвержденным данным, причиной стали постоянные измены футболиста, пока его супруга снималась в реалити-шоу. Пара никак эти сообщения не комментировала.

Павлу Погребняку 39 лет. За свою карьеру он выступал за московские «Спартак» и «Динамо», петербургский «Зенит», немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг». Во время выступления за «Зенит» Погребняк стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.