Знаменитости 01 декабря 2022, 18:02 Супруга футболиста Боброва Елена поделилась воспоминаниями в честь юбилея спортсмена

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Сегодня, 1 декабря, исполнилось 100 лет со дня рождения спортсмена Всеволода Боброва. В связи с праздником его вдова Елена Николаевна поделилась воспоминаниями. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Женщина вспомнила о том, что ее супруг часто рассказывал о своей малой родине — Сестрорецке. Интересен тот факт, что Бобров являлся как футболистом, так и хоккеистом. По словам Елены Николаевны, мужчина часто говорил, что футбол является более сложным видом спорта, так как во время игры необходимо логически продумывать каждое действие.

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«Сева был скромным. Если его узнавали на улице, просили автограф, то он давал. Он был очень щедрый», — рассказала женщина.

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