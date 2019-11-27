Супруга Джигана рассказала о постоянном контроле мужа

Недавно пара вернулась с отдыха на Мальдивах. Теперь Самойлова работает и занимается детьми. На личной странице в Instаgrаm жена рэпера призналась, что Джиган постоянно контролирует ее. Ведь, по словам Самойловой, она легко может забыть о беременности и вести привычный до положения образ жизни.

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«В этой суете обычной жизни, я даже не всегда помню что беременная. Муж, волнуется за меня гораздо больше, чем я за себя. Он все контролирует, начиная от того, сколько часов я была на работе и за рулем, и заканчивая тем, что я ем. Если бы не он, я бы, наверно, и есть забывала. Хотя нет — все что угодно, только не есть. Все мои беременности проходят под его четким контролем. Вот сейчас четвертый раз как и восемь лет назад я слышу: „Ты же беременная!!!“. А я такая: „Да че ты, я совсем немного на коньках покататься хотела“», — написала Самойлова.