30 ноября 2023, 15:40
Супруга Боярского Луппиан рассказала об улучшении состояния артиста после инфаркта
Актера театра и кино Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом несколько дней назад. Сейчас 73-летний артист чувствует себя лучше и даже встает с больничной койки, рассказала сайту телеканала «Звезда» жена знаменитости Лариса Луппиан.
«Он <…> ходит, интересуется футболом, все в порядке», — добавила супруга Боярского.
Реклама
По ее словам, актера могут выписать уже на следующей неделе. Однако пока медики следят за состоянием пациента.
Больницы
Михаил Боярский
Реклама
Реклама