Знаменитости 30 ноября 2023, 15:40 Супруга Боярского Луппиан рассказала об улучшении состояния артиста после инфаркта

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Актера театра и кино Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом несколько дней назад. Сейчас 73-летний артист чувствует себя лучше и даже встает с больничной койки, рассказала сайту телеканала «Звезда» жена знаменитости Лариса Луппиан.

«Он <…> ходит, интересуется футболом, все в порядке», — добавила супруга Боярского.

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По ее словам, актера могут выписать уже на следующей неделе. Однако пока медики следят за состоянием пациента.