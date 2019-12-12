  • Супруга Башарова простила его после развода

    12 декабря 2019, 15:12

    Ольга Ситникова

    Российский актер и телеведущий Марат Башаров рассказал о возвращении к жене Елизавете Шевырковой. Полгода пресса писала о разводе и избиениях супруги. Об этом сообщил «СтарХит».

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    По информации ИА Nаtiоn Nеws, ранее Башаров несколько раз говорил, что помирится с женой в ближайшее время. На такой шаг он готов пойти ради их общего сына Марселя. По словам актера, расторжение или повторное заключение брака не имеет для него значения.

    «Мы с супругой прожили пять лет без штампа, потом поставили его и через полгода подали на развод. Сейчас продолжаем жить вместе уже без всякого штампа», — уточнил телеведущий.

    Ранее пресса уже предполагала, что официальное расставание Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой не изменило отношения бывшей семейной пары. Экс-супруги продолжают совместную жизнь.