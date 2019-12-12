Супруга Башарова простила его после развода

«Вы меня удивили». Агент Башарова отреагировала на слухи об избиении супруги актером Подробнее

По информации ИА Nаtiоn Nеws, ранее Башаров несколько раз говорил, что помирится с женой в ближайшее время. На такой шаг он готов пойти ради их общего сына Марселя. По словам актера, расторжение или повторное заключение брака не имеет для него значения.

«Мы с супругой прожили пять лет без штампа, потом поставили его и через полгода подали на развод. Сейчас продолжаем жить вместе уже без всякого штампа», — уточнил телеведущий.

Ранее пресса уже предполагала, что официальное расставание Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой не изменило отношения бывшей семейной пары. Экс-супруги продолжают совместную жизнь.