Супруга Башарова простила его после развода
Российский актер и телеведущий Марат Башаров рассказал о возвращении к жене Елизавете Шевырковой. Полгода пресса писала о разводе и избиениях супруги. Об этом сообщил «СтарХит».
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По информации ИА Nаtiоn Nеws, ранее Башаров несколько раз говорил, что помирится с женой в ближайшее время. На такой шаг он готов пойти ради их общего сына Марселя. По словам актера, расторжение или повторное заключение брака не имеет для него значения.
«Мы с супругой прожили пять лет без штампа, потом поставили его и через полгода подали на развод. Сейчас продолжаем жить вместе уже без всякого штампа», — уточнил телеведущий.
Ранее пресса уже предполагала, что официальное расставание Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой не изменило отношения бывшей семейной пары. Экс-супруги продолжают совместную жизнь.