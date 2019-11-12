Супруга Алека Болдуина потеряла ребенка

По данным издания, при обследовании выяснилось, что беременность замерла на четвертом месяце. Хилария рассказала своей дочери Кармен о случившемся и пообещала, что очень постарается в следующий раз подарить ей маленькую сестричку. Она попросила вездесущих папарации не предпринимать попыток заснять ее в этот тяжелый период.

Уточняется, что у Болдуина и его жены четверо общих детей. Кроме того, у артиста есть дочь от прежнего брака с Ким Бейсингер, которую зовут Айрленд.