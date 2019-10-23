Супруг Малышевой сообщил о ее состоянии после экстренной госпитализации

О госпитализации Елены Малышевой стало известно из ее Instagram. Она опубликовала видеозаписи из машины скорой помощи. Телеведущая обратилась к медикам из-за резкого скачка давления, которое поднялось до показателей 200 на 130. После чего ее доставили в Боткинскую больницу.

По словам Малышевой, это первый в ее жизни гипертонический криз.

Муж телеведущей подтвердил, что приступ случился дома. Сам он в тот момент находился не в России. Он также сообщил, что сейчас состояние Малышевой не вызывает серьезных опасений.

«По-моему, она уже выписалась. Я сейчас просто не в России, но созванивался и понял, что все в порядке. Сейчас вроде бы все хорошо», — отметил Игорь Малышев.