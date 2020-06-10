10 июня 2020, 13:09
«Суперталантливый и гениальный». Винокур — об умершем Трушкине
Российский артист Владимир Винокур обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что писатель-сатирик Анатолий Трушкин ушел из жизни на 79-м году.
По словам Винокура, Трушкин был прекрасным писателем и великолепным человеком, который отличался скромностью и добротой.
«А еще — суперталантливый. Я считаю, что ушел гениальный мужик», — обратил внимание собеседник информагентства.
Он признался, что не исполнял произведений Трушкина на сцене.
«Поэтому я и дружил с ним. Мы очень дружили», — заключил Винокур.