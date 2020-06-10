    10 июня 2020, 13:09

    «Суперталантливый и гениальный». Винокур — об умершем Трушкине

    Артур Блянихов

    Российский артист Владимир Винокур обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что писатель-сатирик Анатолий Трушкин ушел из жизни на 79-м году.

    По словам Винокура, Трушкин был прекрасным писателем и великолепным человеком, который отличался скромностью и добротой.

    «А еще — суперталантливый. Я считаю, что ушел гениальный мужик», — обратил внимание собеседник информагентства.

    Он признался, что не исполнял произведений Трушкина на сцене.

    «Поэтому я и дружил с ним. Мы очень дружили», — заключил Винокур.