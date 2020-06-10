По словам Винокура, Трушкин был прекрасным писателем и великолепным человеком, который отличался скромностью и добротой.

«А еще — суперталантливый. Я считаю, что ушел гениальный мужик», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он признался, что не исполнял произведений Трушкина на сцене.

«Поэтому я и дружил с ним. Мы очень дружили», — заключил Винокур.