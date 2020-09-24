Супермодель Джиджи Хадид родила дочь
У них родилась дочка.
«Наша девочка присоединилась к нам в эти выходные, и она уже изменила наш мир. Так влюблены», — написала Хадид.
Малик выложил у себя в Instagram похожий снимок с рукой дочери.
О беременности Джиджи Хадид рассказала в конце апреля. Модель долгое время скрывала беременность от своих поклонников, о будущем ребенке знали только члены ее семьи и близкие друзья. Когда информация просочилась в СМИ, мама Джиджи Иоланда Хадид подтвердила информацию о беременности дочери, написала «Газета.ru».
Ранее британский актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз. Его супруга Филиппа Коан во время карантина на фоне пандемии коронавируса родила их первенца. Кроме того, в сентябре биатлонист Антон Шипулин и его жена Луиза стали многодетными родителями. У них родился сын — третий ребенок в семье.