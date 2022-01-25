Суп из сосисок и булочки: российские звезды рассказали о любимой еде в студенческие годы

В День студенчества, также известного как Татьянин день, звезды шоу-бизнеса рассказали о своих любимых блюдах университетских времен. Об этом написал «Сберзвук».

Фронтмен группы Hi-Fi, певец Митя Фомин признался, что редко пропускал пары в медицинском институте, а поесть для него было святым ритуалом. После пар по анатомии он спускался в столовую и ел булку, держа в одной руке пинцет, сообщил Life.

Музыкант отметил, что часто готовил суп из сосисок, а за продуктами для него ехал закупаться на оптовый рынок. Для приготовления он использовал замороженные овощи, сосиски и бульонный кубик. Сейчас суп из таких ингредиентов стоит 303 рубля за порцию.

По словам певицы Ольги Серябкиной, в студенческие годы она обожала проводить в столовой. Тогда это было ее любимое место.

«Я покупала все, что связано с хлебом. Булочки, сосиски в тесте. Выпечка была номер один — это сытно, быстро, вкусно и доступно по деньгам. Все студенты голодные, денег не хватает, и хочется есть на каждой перемене. Если готовила сама, то мне нравилось все, что связано с макаронами, пастой. Это время, когда ты не думаешь про диету, и это был кайф. Мои студенческие годы пришлись на период R&B и хип-хоп-расцвета. Это 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem, ранняя Beyonce», — рассказала Серябкина.

Певица и блогер MIA BOYKA больше всего любила есть традиционное студенческое блюдо — сосиски с кетчупом, а вот певица Тося Чайкина предпочитала есть пасту из макарон, помидоров и твердого сыра. Сейчас цена за такое блюдо начинается от 218 рублей.