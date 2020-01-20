Сумская отреагировала на срыв выступления артистов из России на Украине

Актеры из России прибыли на Украину для участия в спектакле «Идея фикс». Однако пограничная служба отказала Колесникову, Удовиченко и Бутину во въезде в аэропорту Запорожья. Сотрудники отметили, что у артистов не было достаточной мотивации, чтобы приехать в страну.

По мнению Сумской, причиной подобного инцидента являются «политические коллизии».

«Скажите, что изменилось? Фактически ничего. Сотрудничество продолжается. Российские актеры продолжают работать здесь, сниматься на Украине, я часто встречаю их на съемочной площадке, эти сериалы потом показывают в России», — пояснила она.

Телеведущая также посоветовала россиянам соблюдать украинские законы. «Нужно учитывать этот момент, не нарушать закон. Ехать нужно только через Украину», — отметила Сумская.