    20 января 2020, 18:44

    Сумская отреагировала на срыв выступления артистов из России на Украине

    Ольга Ситникова

    Ранее Украина закрыла въезд для российских артистов Сергея Колесникова, Ларисы Удовиченко и продюсера Андрея Бутина. Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская прокомментировала данную ситуацию. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Новостное агентство «Харьков».

    Актеры из России прибыли на Украину для участия в спектакле «Идея фикс». Однако пограничная служба отказала Колесникову, Удовиченко и Бутину во въезде в аэропорту Запорожья. Сотрудники отметили, что у артистов не было достаточной мотивации, чтобы приехать в страну.

    По мнению Сумской, причиной подобного инцидента являются «политические коллизии».

    «Скажите, что изменилось? Фактически ничего. Сотрудничество продолжается. Российские актеры продолжают работать здесь, сниматься на Украине, я часто встречаю их на съемочной площадке, эти сериалы потом показывают в России», — пояснила она.

    Телеведущая также посоветовала россиянам соблюдать украинские законы. «Нужно учитывать этот момент, не нарушать закон. Ехать нужно только через Украину», — отметила Сумская.