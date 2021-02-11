Сумишевский не стал отменять концерты после смерти жены

Певец Ярослав Сумишевский решил не отменять концерты, несмотря на то, что недавно потерял свою супругу Натали. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на его Instagram.

Он написал, что для него смерть жены стала очень тяжелым событием, и он пока даже не знает, как жить дальше. Артист добавил, что ему придется взять себя в руки, ради их детей. Также Сумишевский рассказал, что сейчас ему нужна поддержка поклонников особенно сильно.

«Мы приняли решение не отменять наш большой концерт в Крокус Сити Холле. Это решение нам далось нелегко, но мы с Наташей всегда шутили, что зрители — тоже часть нашей семьи», — поделился он.