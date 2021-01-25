«Сумасшедший, влюбленный в свою работу». Алена Бабенко вспомнила, каким был звездный стилист Шевчук

Она вспомнила, что мужчина создавал «других людей» из знаменитостей, среди которых певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Бабенко быстро подружилась с Шевчуком. Она считает, что стилист был предан своей работе.

«Он сумасшедший, влюбленный в свою работу. Кроме того, что он профессионал, он еще и человек-импровизация», — подчеркнула актриса.

По словам Алены, при ней Александр никогда не был в угнетенном состоянии. Она отметила, что у него был непростой характер и взрывная натура. Бабенко добавила, что благодарна судьбе за знакомство с ним.

В понедельник, 25 января Лайма Вайкуле сообщила в своем Instagram-аккаунте о смерти имиджмейкера Александра Шевчука. Ему было 54 года. Причина смерти пока не называется.

Стилист работал с такими звездами российской эстрады, как Лариса Долина, Земфира, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров и другими.