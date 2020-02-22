«Сумасшедший поезд»: Шнуров в стихах ответил на решение Валерии создать партию

Последние дни стали богаты на решения звезд сменить сцену на политическую деятельность. Сначала Шнуров вступил в «Партию Роста», а затем Валерия захотела создать свою партию. Музыкант не смог пройти мимо инициативы своей коллеги и отреагировал в свойственной себе манере — стихах.

«Где от стоп-крана здесь ключи?

Боюсь во веки не отмоюсь.

Чего-то рано заскочил,

Я в этот сумасшедший поезд»

Эти строчки написал известный певец Сергей Шнуров в Instagram. К своему произведению он прикрепил скриншот новости о решении Валерии создать партию «Сильные женщины».

Четверостишьем реакция музыканта не ограничилась. Дальше он написал, что уже запрыгнул на подножку состава и теперь придется «двигать понемножку» дерзкую повестку.

«От счастья мог бы, чуть не плача,

Перекрестясь, а как иначе,

Вступить бы в партию Валерии.

Вот это был бы вам скандал»

Продолжил Шнуров в своем стихотворении. Рифмованные строки он закончил тем, что «поспешил и опоздал» вступить в партию известной певицы.

О желании Валерии создать партию «Сильные женщины» 21 февраля рассказал ее муж, продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, партия может появиться в 2021 году и будет выступать за права женщин и против семейного насилия.

Шнуров же подался в политику немного раньше. Музыкант вступил в «Партию Роста» 20 февраля. Он отметил, что пока не знает будет ли участвовать в выборах в Госдуму.