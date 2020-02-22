«Сумасшедший поезд»: Шнуров в стихах ответил на решение Валерии создать партию
«Где от стоп-крана здесь ключи?
Боюсь во веки не отмоюсь.
Чего-то рано заскочил,
Я в этот сумасшедший поезд»
Эти строчки написал известный певец Сергей Шнуров в Instagram. К своему произведению он прикрепил скриншот новости о решении Валерии создать партию «Сильные женщины».
Четверостишьем реакция музыканта не ограничилась. Дальше он написал, что уже запрыгнул на подножку состава и теперь придется «двигать понемножку» дерзкую повестку.
«От счастья мог бы, чуть не плача,
Перекрестясь, а как иначе,
Вступить бы в партию Валерии.
Вот это был бы вам скандал»
Продолжил Шнуров в своем стихотворении. Рифмованные строки он закончил тем, что «поспешил и опоздал» вступить в партию известной певицы.
О желании Валерии создать партию «Сильные женщины» 21 февраля рассказал ее муж, продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, партия может появиться в 2021 году и будет выступать за права женщин и против семейного насилия.
Шнуров же подался в политику немного раньше. Музыкант вступил в «Партию Роста» 20 февраля. Он отметил, что пока не знает будет ли участвовать в выборах в Госдуму.