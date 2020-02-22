    22 февраля 2020, 08:14

    «Сумасшедший поезд»: Шнуров в стихах ответил на решение Валерии создать партию

    Дарья Бунякова

    Последние дни стали богаты на решения звезд сменить сцену на политическую деятельность. Сначала Шнуров вступил в «Партию Роста», а затем Валерия захотела создать свою партию. Музыкант не смог пройти мимо инициативы своей коллеги и отреагировал в свойственной себе манере — стихах.
    «Сумасшедший поезд»: Шнуров в стихах ответил на решение Валерии создать партию

    «Где от стоп-крана здесь ключи?

    Боюсь во веки не отмоюсь.

    Чего-то рано заскочил,

    Я в этот сумасшедший поезд»

    Эти строчки написал известный певец Сергей Шнуров в Instagram. К своему произведению он прикрепил скриншот новости о решении Валерии создать партию «Сильные женщины».

    Четверостишьем реакция музыканта не ограничилась. Дальше он написал, что уже запрыгнул на подножку состава и теперь придется «двигать понемножку» дерзкую повестку.

    «От счастья мог бы, чуть не плача,

    Перекрестясь, а как иначе,

    Вступить бы в партию Валерии.

    Вот это был бы вам скандал»

    Продолжил Шнуров в своем стихотворении. Рифмованные строки он закончил тем, что «поспешил и опоздал» вступить в партию известной певицы.

    О желании Валерии создать партию «Сильные женщины» 21 февраля рассказал ее муж, продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, партия может появиться в 2021 году и будет выступать за права женщин и против семейного насилия.

    Шнуров же подался в политику немного раньше. Музыкант вступил в «Партию Роста» 20 февраля. Он отметил, что пока не знает будет ли участвовать в выборах в Госдуму.