Знаменитости 18 апреля 2024, 02:59 Сукачев назвал причину отмены концертов в российских городах Сукачев отменил концерты в ряде российских городов из-за плохой организации РИА «Новости»

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Рок-музыкант Гарик Сукачев заявил об отмене концертов в нескольких городах России. Об этом сообщила пресс-служба исполнителя.

«Вынуждены сообщить вам об отмене наших выступлений в Ижевске и Казани. <…> Концерты в Самаре, Ульяновске, Уфе и Челябинске также отменяются», — отметили в сообщении.

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Причиной аннулирования мероприятий назвали неготовность к этому организатора ООО «Бэст Ивэнтс Раша», который не выполнил ряд условий, чтобы «концерты прошли на высоком уровне».

По поводу возврата денег за билеты исполнители порекомендовали обратиться к организаторам концертов.

Поклонники Сукачева ранее обвинили его в мошенничестве из-за отмены шести концертов. Рокер якобы не вернул им деньги за билеты. Однако представители музыканта обвиняют в присвоении средств компанию-организатора.