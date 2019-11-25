Сухоруков: пусть хоть трижды «Братом» я буду, лишь бы только без проклятий и дурных слов

Создатели «Брата-3» объявили о продаже ролей в картине Подробнее

Сухоруков заметил, что люди относятся к его работе в «Брате» с благодарностью, почитанием, уважением, любовью, а не посылают на три буквы, издеваются и проклинают.

«Пусть хоть трижды „Братом“ я буду для них, лишь бы только без проклятий и дурных слов», — подчеркнул артист.

Он признался, что у него был страх остаться актером одной роли, однако после съемок обеих частей у него в жизни наступил очень интересный творческий период. Сухоруков напомнил, что в свое время он предлагал Балабанову снять третью часть «Брата», но режиссер отказался делать это без исполнителя главной роли Сергея Бодрова-младшего.

Его не вдохновила даже такая смелая идея, как сделать Данилу Багрова с помощью компьютерной графики. Сухоруков отметил, что, говоря о продолжении «Брата», он не руководствовался какими-то корыстными, личными целями, будь то заработок или активация собственной популярности.

«Мне хотелось продолжения сюжета братьев, темы предательства, темы совести, много накопилось за это время», — обозначил артист.