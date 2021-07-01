Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна

Судья отклонил просьбу Бритни Спирс отстранить ее отца от опекунства — по крайней мере, на данный момент. При этом отказ не является прямым ответом на слушание на прошлой неделе, на котором Спирс давала показания.

Судья, по данным издания Variety, не может вынести какое-либо решение на основе речи певицы, потому что Спирс еще предстоит подать ходатайство о прекращении опекунства. При этом документ об отказе отстранить ее отца от опекунства был подписан судьей 30 июня — после эмоциональных показаний певицы, в которых она сказала, что ее опекунство было «оскорбительным».

«Ходатайство о приостановлении полномочий Джеймса П. Спирса сразу после назначения калифорнийской компании Bessemer Trust в качестве единственного опекуна отклонено без ущерба», — говорится в судебных документах.

Новые судебные иски — еще одна правовая неудача для певицы, но в отказе судьи нет ничего нового. Адвокат Бритни Спирс Сэмюэл Ингхэм III подал прошение об отстранении отца Спирс еще в ноябре 2020 года, заявив, что его клиентка «боялась своего отца» и откажется выступать снова, если ее отец продолжит руководить ее карьерой. В то время судья Бренда Пенни отказалась отстранить ее отца от опекунства, хотя она не исключила, что в будущем будут поданы прошения о его смещении или отстранении. Также судья назначила финансовую компанию Bessemer Trust в качестве соопекуна.

На прошлой неделе Спирс дала 24-минутноые показания, что стало первым публичным обращением к суду за 13 лет опекунства ее отца. Во время разговора с судьей Спирс сказала, что ее отцу нравится контролировать ее жизнь, и заявила, что она считает, что ее опекуны, в том числе ее отец, должны быть в тюрьме, и что она хочет подать в суд на свою семью.