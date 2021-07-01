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    01 июля 2021, 07:10

    Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна

    Екатерина Шамина

    Судья отклонил просьбу Бритни Спирс отстранить ее отца от опекунства — по крайней мере, на данный момент. При этом отказ не является прямым ответом на слушание на прошлой неделе, на котором Спирс давала показания.

    Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна

    Судья, по данным издания Variety, не может вынести какое-либо решение на основе речи певицы, потому что Спирс еще предстоит подать ходатайство о прекращении опекунства. При этом документ об отказе отстранить ее отца от опекунства был подписан судьей 30 июня — после эмоциональных показаний певицы, в которых она сказала, что ее опекунство было «оскорбительным».

    «Ходатайство о приостановлении полномочий Джеймса П. Спирса сразу после назначения калифорнийской компании Bessemer Trust в качестве единственного опекуна отклонено без ущерба», — говорится в судебных документах.

    Новые судебные иски — еще одна правовая неудача для певицы, но в отказе судьи нет ничего нового. Адвокат Бритни Спирс Сэмюэл Ингхэм III подал прошение об отстранении отца Спирс еще в ноябре 2020 года, заявив, что его клиентка «боялась своего отца» и откажется выступать снова, если ее отец продолжит руководить ее карьерой. В то время судья Бренда Пенни отказалась отстранить ее отца от опекунства, хотя она не исключила, что в будущем будут поданы прошения о его смещении или отстранении. Также судья назначила финансовую компанию Bessemer Trust в качестве соопекуна.

    На прошлой неделе Спирс дала 24-минутноые показания, что стало первым публичным обращением к суду за 13 лет опекунства ее отца. Во время разговора с судьей Спирс сказала, что ее отцу нравится контролировать ее жизнь, и заявила, что она считает, что ее опекуны, в том числе ее отец, должны быть в тюрьме, и что она хочет подать в суд на свою семью.