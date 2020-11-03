Судебные приставы объявили Элджея в розыск

За красивыми фотографиями в соцсетях у рэпера Элджея стоит задолженность в полмиллиона рублей. Теперь судебные приставы разыскивают музыканта за неуплату долгов.

Известно, что задолженность у мужа Насти Ивлеевой появилась еще в июле этого года. По данным сайта «Проверка и оплата задолженности ФССП РФ», с Алексея Узенюка хотят взыскать 535 000 рублей.

Судя по странице музыканта в Instagram, жизнь его нельзя назвать бедной. Недавно он купил своей матери автомобиль за три миллиона рублей, а чтобы добраться до аэропорта как-то воспользовался услугами частного вертолета. Вероятно, погасить такую незначительную сумму для успешного певца не составит труда. Тем не менее долги растут.

В начале октября Настя Ивлеева и ее супруг Элджей отправились в отпуск на Мальдивы. Для отдыха они арендовали там самую дорогую виллу в пятизвездочном комплексе стоимостью девять тысяч евро за сутки, передает РИА ФАН. А летом Ивлеева решила преподнести мужу дорогой подарок в виде часов с бриллиантами за три миллиона рублей.