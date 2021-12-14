«Судье не оставалось ничего другого». Добровинский объяснил прекращение дела против Киркорова

Судебное слушание в отношении певца Филиппа Киркорова, которому попытались вменить административные штрафы за нарушение ПДД, было коротким. Судья просто прекратила производство, сказал представитель певца Александр Добровинский.

«Как я и предполагал, слушание было очень коротким. Мы принесли стопку документов, подтверждающих оплату всех указанных штрафов, — судье не оставалось ничего другого, как прекратить производство», — заявил Добровинский.

Защитник напомнил, что, прежде чем идти в суд и смешить людей фиктивными исками, нужно очень внимательно проверять все данные.

Таганский суд Москвы прекратил производство по делу Филиппа Киркорова о якобы неоплаченных штрафах. Судья не обнаружила состава административного правонарушения и действительно непогашенных задолженностей.

Ранее звездный юрист уже высказывался о якобы неоплаченных штрафах Киркорова. Он заявил, что певец вправе подать в суд на те СМИ, которые первыми начали распространять недостоверную информацию. Также Добровинский сообщил, что сам певец не получал официальных уведомлений о каких-либо новых штрафах.