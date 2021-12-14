facebook_pixel
    14 декабря 2021, 13:31

    «Судье не оставалось ничего другого». Добровинский объяснил прекращение дела против Киркорова

    Адвокат Добровинский объяснил прекращение дела против Киркорова

    Екатерина Боснак, Мария Бокарева

    Судебное слушание в отношении певца Филиппа Киркорова, которому попытались вменить административные штрафы за нарушение ПДД, было коротким. Судья просто прекратила производство, сказал представитель певца Александр Добровинский.

    «Судье не оставалось ничего другого». Добровинский объяснил прекращение дела против Киркорова

    «Как я и предполагал, слушание было очень коротким. Мы принесли стопку документов, подтверждающих оплату всех указанных штрафов, — судье не оставалось ничего другого, как прекратить производство», — заявил Добровинский.

    Защитник напомнил, что, прежде чем идти в суд и смешить людей фиктивными исками, нужно очень внимательно проверять все данные.

    Таганский суд Москвы прекратил производство по делу Филиппа Киркорова о якобы неоплаченных штрафах. Судья не обнаружила состава административного правонарушения и действительно непогашенных задолженностей.

    Ранее звездный юрист уже высказывался о якобы неоплаченных штрафах Киркорова. Он заявил, что певец вправе подать в суд на те СМИ, которые первыми начали распространять недостоверную информацию. Также Добровинский сообщил, что сам певец не получал официальных уведомлений о каких-либо новых штрафах.