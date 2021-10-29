Брэд Питт снова проиграл в суде Анджелине Джоли

Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию голливудского актера и Брэда Питта по поводу продолжающегося дела с его бывшей женой актрисой Анджелиной Джоли об опеке над детьми.

Как сообщил Piople, в начале осени адвокаты Питта потребовали пересмотреть дело об опеке над его детьми. До этого, в июле апелляционный суд фактически оставил Джоли единоличным опекуном шестерых детей, напомнила «Газета.ru».

Юристы актера заявили, что они намерены продолжать работу над делом, и для этого ими будут привлечены независимые эксперты.

Представители Джоли указали на то, что актриса сосредоточена на своей семье и рада, что благополучие ее детей «не будет зависеть от неэтичного поведения».

Брэд Питт и Анджелина Джоли начали отношения в 2006 году, а поженились в 2014. Но уже в 2016 году пара объявила о разводе. У актеров шестеро общих детей — трое из них родные, а трое приемные. Развод звездной пары проходит тяжело. Права совместной опеки над детьми Питт добивается через суд.

В октябре Анджелину Джоли заметили в ресторане с ее бывшим мужем актером Джонни Ли Миллером. Знаменитости сидели в ресторане в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. После этого они уехали вместе. Кроме того, еще летом Джоли была замечена у дома Миллера с бутылкой вина. Через несколько часов актриса вышла из дома.