«Судьба у нее непростая»: Охлобыстин заступился за Асмус после развода с Харламовым

Развод звездной пары Кристины Асмус и Гарика Харламова стал одним из самых обсуждаемых событий лета. Актер Иван Охлобыстин вступился за актрису и признался, что восхищается ей.

После развода Асмус и Харламова многие стали говорить, что причиной стал скандал после откровенных сцен с участием актрисы в фильме «Текст». По словам Охлобыстина, он не стал смотреть картину, а Асмус будет всегда оправдывать. Актеры вместе снимались в сериале «Интерны», поэтому Охлобыстин относится к девушке уже как к родственнице.

«Я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка. И судьба у нее непростая. <…> И в разводе ее я не хочу разбираться, не мне судить. Я всегда буду за нее заступаться, она клевая», — заявил актер изданию «7 дней».

Охлобыстин отметил, что восхищается коллегой. По его словам, у Асмус есть весь спектр достоинств, кроме того, она очень душевный человек.

«Кристина дико трудолюбива и очень управляема в хорошем плане. И она прекрасная актриса, только ей правильно нужно все объяснять. По-женски доверчива, ребенок в душе. Став мамой, она, конечно, повзрослела, но осталась тем же классным человеком, каким была», — заключил актер.

Харламов и Асмус объявили о своем разводе подписчикам в Instagram. При этом они заверили, что на их решение расстаться не повлиял скандал с «Текстом», самоизоляция или другие люди.