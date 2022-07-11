Суд запретил экс-участнице «ВИА Гры» петь про бухгалтера на Первом канале

Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева перепела песню «Бухгалтер» для программы «Три аккорда» на Первом канале. Мосгорсуд признал это нарушением авторских прав. О решении ведомства сообщил ТАСС.

Иск подала певица Алена Апина (Елена Левочкина). Она попросила удалить ролик с выступлением Джанабаевой с сайта Первого канала.

«Суд определил удовлетворить заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на музыкальное произведение с текстом «Бухгалтер», размещенное в интернете на сайте Первого канала», — сообщили в Мосгорсуде.

Также по решению ведомства Роскомнадзор обязан пресекать копирование ролика в Сети. На момент написания текста видео с выступлением Джанабаевой уже удалили.

В течение 15 суток Алена Апина может полностью запретить экс-солистке «ВИА Гры» исполнять ее песню. Для этого ей нужно подать соответствующий иск в суд. В ином случае ролик вновь будет разрешен к публикации на сайте Первого канала.