Суд забрал у Сергея Жигунова квартиру за долги

Российский актер Сергей Жигунов лишился квартиры в Москве. Жилплощадь за долги забрал банк. Артист пытался оспорить это решение, но его иск к кредитному учреждению отклонили.

Окончательный вердикт по иску Жигунова к волгоградскому Нокссбанку вынес Никулинский суд столицы, сообщил ТАСС.

«Суд отклонил исковые требования Жигунова», — подчеркнули в суде без уточнения деталей.

Кредит в АО «Нокссбанк» Сергей Жигунов взял еще в 2014 году, писали СМИ. Деньги ему якобы потребовались на съемки кинопроекта. В установленные сроки вернуть долг у него не вышло, и банк обратился в суд. Задолженность актера превышала 38 миллионов рублей.

Как писали СМИ, кредитная организация заключила с Жигуновым соглашение о выплате долга, но и его российский актер и продюсер вовремя не выполнил. По заявлению Нокссбанка Останкинский отдел судебных приставов возбудил исполнительное производство. В его рамках к банку отошла квартира Жигунова на Мосфильмовской улице. Это решение актер и пытался оспорить.

В базе исполнительных производств судебных приставов, уточнил сайт MK.RU, задолженность за Жигуновым все равно числится. Ему предстоит выплатить еще 12 миллионов 275 тысяч рублей и практически 2,7 миллиона исполнительского сбора.