Знаменитости 24 апреля 2023, 11:38 Суд взыскал с Ольги Бузовой 70 тысяч рублей долга РЕН ТВ: Никулинский суд взыскал с певицы Ольги Бузовой 70 тысяч рублей долга за ЖКХ РИА «Новости»

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Популярной певице Ольге Бузовой придется выплатить 70 тысяч рублей за просрочку оплаты коммунальных платежей. Соответствующее решение принял Никулинский районный суд Москвы, сообщил РЕН ТВ.

До этого Московский фонд капитального ремонта подал судебный иск против Бузовой за просрочку неуплату электроэнергии и коммунальных платежей. Общая сумма составила 70 тысяч рублей.

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Суд удовлетворил исковые требования истца в полном объеме.

Ранее стало известно, что винный дистрибьютор подал в суд на Бузову после отказа стать лицом алкогольного бренда Buzwine. Сумма иска превысила миллион евро.

Сообщалось, что изначально певица дала свое согласие на выпуск алкоголя с ее изображением, однако затем передумала. После этого истец обратился в суд, потребовав возместить убытки.

В феврале бывшего молодого человека Бузовой заподозрили в крупном мошенничестве.