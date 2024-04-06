Знаменитости 06 апреля 2024, 00:54 Суд взыскал с блогера Петрова 200 тысяч рублей после его слов о Водонаевой РИА «Новости»

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Таганский районный суд Москвы потребовал 200 тысяч рублей с блогера-трансгендера* Андрея Петрова после его публикации о телеведущей Алене Водонаевой. Об этом сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

«Судом признаны несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения об истце, распространенные в Telegram-канале „Petrova“», — сказано в публикации.

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Петрова обязали опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Ранее блогер в соцсетях обвинил телеведущую в «рекламе фашистской организации».

Еще в августе 2023 года Андрея Петрова признали виновным в пропаганде ЛГБТ* и дискредитации российской армии. За первое ему назначили штраф в 200 тысяч рублей, а за дискредитацию — 50 тысяч.

* ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.