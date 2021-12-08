Суд встал на сторону Гришковца в деле о защите чести и достоинства Земфиры

Останкинский суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу. Музыкант требовала более 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за высказывания о ее творчестве в эфире телеканала «Дождь»*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Решением Останкинского районного суда Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Рамазановой Земфиры Талгатовны к Гришковцу Евгению Валерьевичу и ООО „Телеканал ‚Дождь‘“* о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании денежной компенсации морального вреда», — заявили в суде.

Певица изначально обратилась с иском в Центральный районный суд Калининграда, но он вернул исковое заявление из-за неподсудности этому суду. Земфира намеревалась получить от писателя 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации за высказывания относительно ее творчества в эфире канала «Дождь»*, также она требовала опровержения.

Речь идет о словах Гришковца в эфире программы «Би коз». Он высказался относительно альбома артистки «Бордерлайн». Позже писатель говорил, что сожалеет о сказанном и готов извиниться перед Земфирой.

Сама певица считает, что Гришковец оскорбительно высказался о ней, в частности, назвав наркоманкой. Она отметила, что такие высказывания отрицательно отразились на ее репутации и на отношении к ней поклонников и близких людей.

*Телеканал «Дождь» включен в реестр СМИ-иноагентов.