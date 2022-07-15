Суд вновь зарегистрировал протокол на лидера ДДТ Шевчука о дискредитации ВС России

Дзержинский райсуд Петербурга вновь зарегистрировал административное дело в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Перербурга в Telegram-канале.

Доработанные составителями материалы передали судье. Шевчуку может грозить крупный штраф.

Первый протокол в отношении Шевчука полицейские составили в мае после концерта в Уфе, на котором певец якобы позволил себе провокационные высказывания. Суд зарегистрировал дело, однако судья вернул его составителям для устранения недостатков. В протоколе не описывалось «событие правонарушения», не указывалось, в чем выражались «публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС России в целях защиты интересов РФ и ее граждан». Судья счел недостаток существенным и решил, что его не получится восполнить при рассмотрении дела. Теперь протокол доработан.

Дело зарегистрировали по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан». Санкция для физических лиц — до 50 тысяч рублей, для должностных — до 200 тысяч, для юридических — до полумиллиона рублей.