Суд вновь отказал Барановской в деле об алиментах Аршавина

Адвокат Юлии Барановской Владислав Подшибякин сообщил, что Московский городской суд отказал телеведущей в деле об алиментах ее бывшего супруга, футболиста Андрея Аршавина. Женщина требовала увеличить выплаты на детей, написал сайт Teleprogramma.pro.

Уточняется, что Юлия направила в орган государственной власти апелляционную жалобу. Она была намерена добиться того, чтобы спортсмен как и раньше отдавал их наследникам, Артему, Арсению и Яне, половину своей зарплаты. Недавно Аршавин добился снижения размера выплат до 3/8 от его дохода, рассказал сайт «Утро.ру».

«У нас настрой обжаловать [решение суда] и дальше, когда мы получим текст решения на руки», — заявил Подшибякин.

Юрист отметил, что дело рассматривается уже полтора года. С 23 апреля половина заработка Андеря будет распределяться между его четырьмя наследниками, включая дочь Есению от журналистки Алисы Казьминой.