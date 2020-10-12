Суд вернул Федосеевой-Шукшиной подаренную Алибасову недвижимость

По данным издания, Федосеева-Шукшина переписала на Алибасова свою недвижимость в Новой Москве. Сам продюсер переоформил квартиру на своего помощника Сергея Моцаря. Он объяснил свои действия тем, что якобы хотел уберечь жену от козней ее дочери Ольги.

Позднее сама Федосеева-Шукшина призналась, что никому не дарила недвижимость, поскольку не понимала, какие именно бумаги она подписывает.

«Хочу, чтобы он [Алибасов] отдал квартиру, разговора быть не может другого. Как так могло получиться?» — задалась вопросом артистка.

В свою очередь сын продюсера Бари Алибасов-младший рассказал, что дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной пытается отобрать наследство семьи.

«Основной вопрос заключался в следующем, папа утверждал, что он очень любит Лиду и хочет быть с ней во что бы то ни стало. И проблема в том, что, когда он в браке с Лидой, она имеет обязательную часть как недееспособный человек в его наследстве. И, если вдруг с отцом что-то случится раньше, чем с Лидой, то семейство Шукшиных получит часть нашей недвижимости», — поделился Алибасов-младший.