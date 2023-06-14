Эксклюзив 14 июня 2023, 12:29 Суд в Москве отказался снимать с Земфиры статус иноагента Замоскворецкий суд Москвы отказал певице Земфире в снятии статуса иноагента РИА «Новости»

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Юморист Максим Галкин*, блогер-урбанист Илья Варламов*, автор песен Семен Слепаков* и певица Земфира* останутся иноагентами. Пресс-служба Замоскворецкого райсуда Москвы сообщила «360», что их иски отклонили.

«В удовлетворении исковых требований отказано», — сказали в суде, комментируя требования всех четырех звезд исключить их из реестра иноагентов.

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Иск Ильи Варламова* к Минюсту о незаконности включения в этот список отклонили в начале июня, менее чем через три месяца после присвоения ему этого статуса. Тогда же внесение в реестр не удалось оспорить Семену Слепакову* и Максиму Галкину*.

Адвокат Земфиры* Александр Передрук сказал РИА «Новости», что многие материалы дела закрыли. Решение о присвоении ей статуса иноагента принимали на основе неверифицированных страниц в соцсетях и информации о том, что певица получала деньги от ирландской и немецкой кредитных организаций, но каких именно — не уточнили.

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев предупредил, что положительной правоприменительной практики по таким делам в России нет. Доказать ошибочное присвоение статуса сложно. Он допустил, что кто-нибудь из звезд дойдет с этой целью до Конституционного суда.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.