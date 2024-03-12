Знаменитости 12 марта 2024, 15:07 Суд утвердил заочный арест Панина Мосгорсуд признал законным заочный арест актера Панина по делу о терроризме Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Постановление Гагаринского районного суда Москвы, по которому заочно заключили под стражу актера Алексея Панина, оставили без изменений. О решении сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Суд утвердил заочный арест Алексея Панина», — отметили в пресс-службе.

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Московский городской суд оставил постановление без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

В начале года суд в Москве заочно арестовал Панина на два месяца с момента его экстрадиции или депортации в Россию либо с момента его фактического задержания на территории страны.

В мае прошлого года стражи правопорядка возбудили уголовное дело против артиста за призывы в Сети к террористическим действиям. Тогда же его объявили в розыск.

Сам актер с 2020 года живет в Испании, но осенью 2023-го выложил в соцсети фото с американским паспортом в руках. Актер сообщил что переехал в Сан-Франциско, а затем планирует жить в Лос-Анджелесе.

Ранее актер Игорь Петренко заявил, что Панин превратился в абсолютного фрика.