28 марта 2023, 14:11
Суд снял арест с имущества блогера Белоцерковской в Москве и Петербурге
Басманный суд Москвы снял арест с имущества блогера Вероники Белоцерковской
Басманный суд Москвы снял арест с имущества блогера Вероники Белоцерковской* .Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
«Приговор в отношении осужденной Белоцерковской* вступил в силу, поэтому обеспечительная мера в виде ареста была снята», — объяснили в суде.
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Представитель пресс-службы уточнил, что с ходатайством о снятии ареста с имущества обратился бывший супруг блогера Борис Белоцерковский.
В начале февраля суд заочно приговорил Белоцерковскую* к девяти годам тюрьмы из-за фейков о ВС России. Кроме того, ей на пять лет запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Следственный комитет России открыл уголовное дело в отношении Белоцерковской* год назад. Речь идет о распространении в соцсетях заведомо ложной информации о российской армии.
В июне 2022 года Басманный суд арестовал недвижимость блогера. Под ограничение попали машино-место и квартира в Москве, а также жилые дома, квартира и земельный участок в Санкт-Петербурге.
*Вероника Белоцерковская признана иностранным агентом на территории России.
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