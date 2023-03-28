Знаменитости 28 марта 2023, 14:11 Суд снял арест с имущества блогера Белоцерковской в Москве и Петербурге Басманный суд Москвы снял арест с имущества блогера Вероники Белоцерковской РИА «Новости»

Читать 360tv в

Басманный суд Москвы снял арест с имущества блогера Вероники Белоцерковской* .Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«Приговор в отношении осужденной Белоцерковской* вступил в силу, поэтому обеспечительная мера в виде ареста была снята», — объяснили в суде.

Реклама

Представитель пресс-службы уточнил, что с ходатайством о снятии ареста с имущества обратился бывший супруг блогера Борис Белоцерковский.

В начале февраля суд заочно приговорил Белоцерковскую* к девяти годам тюрьмы из-за фейков о ВС России. Кроме того, ей на пять лет запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Следственный комитет России открыл уголовное дело в отношении Белоцерковской* год назад. Речь идет о распространении в соцсетях заведомо ложной информации о российской армии.

В июне 2022 года Басманный суд арестовал недвижимость блогера. Под ограничение попали машино-место и квартира в Москве, а также жилые дома, квартира и земельный участок в Санкт-Петербурге.

*Вероника Белоцерковская признана иностранным агентом на территории России.