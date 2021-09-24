Суд решил проверить оперную певицу Максакову на вменяемость

Оперной певице Марии Максаковой по решению суда назначили психиатрическую экспертизу. Она должна будет пройти ее в Алексеевской больнице в Москве, сообщило издание StarHit.

Двое детей певицы через суд добиваются права собственности на квартиру в доме на Краснопресненской набережной площадью 260 квадратных метров. Несовершеннолетними руководит их отец, бывший муж артистки бизнесмен Владимир Тюрин. Они требуют от Максаковой, чтобы она подарила им жилплощадь.

Истцы утверждают, что у них есть дарственная, подписанная мамой. Но сама певица утверждает, что составила ее под давлением.

По словам Максаковой, столь щедрый жест с ее стороны показался несколько эксцентричным «даже святой инквизиции».

«Премногоуважаемый суд усомнился, могла ли я в трезвом уме и твердой памяти настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничтожению», — сказала знаменитость.

Кроме этой квартиры, у Максаковой больше нет никакой недвижимости. Сейчас она воспитывает малолетнего сына. Артистка заявляет, что в судебных документах не учтены ни ее интересы, ни интересы ребенка.

Ранее Максакова пыталась добиться признания бывшего мужа вором в законе. Но ей отказали.