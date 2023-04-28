Знаменитости 28 апреля 2023, 14:06 Суд рассмотрит домашний арест Елены Блиновской и запрет на пользование интернетом Пресненский райсуд 28 апреля рассмотрит отправку блогера Блиновской под домашний арест РИА «Новости»

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Меру пресечения блогеру и ведущей марафонов Елене Блиновской изберет Пресненский районный суд Москвы. Решение вынесут 28 апреля, сообщила прокуратура Москвы.

«В ближайшее время с участием представителя прокуратуры Москвы Пресненский районный суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Елены Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила пресс-служба.

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В прокуратуре уточнили, что блогеру также могут запретить пользоваться мобильной связью и интернетом, в том числе опосредованно — публиковать посты через других людей.

«Королеву марафонов» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, полученных благодаря преступлению, еще на 43 миллиона рублей. Пограничники в Смоленской области 27 апреля остановили Блиновскую на контрольно-пропускном пункте. Она арендовала машину и купила авиабилеты в другую страну.

На допросе блогер признала вину и раскаялась. Следователи решили выяснить, кто рассказал ей о готовящемся аресте.