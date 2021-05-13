Суд рассмотрел иск о разделе имущества Любови Успенской и ее супруга

Суд рассмотрел иск о разделе имущества российской певицы Любови Успенской и ее супруга Александра Плаксина. Адвокат артистки Елена Сенина рассказала, что мужчина претендовал на деньги за ее недвижимость, но в итоге получил дополнительные ежемесячные расходы, написал сайт kp.ru.

Отмечается, что Плаксин никогда не работал, а Успенская содержала ее. Недвижимость и другое имущество было приобретено на ее деньги.

«Было понятно, что в итоге он захочет денег за свою долю. Сторона Плаксина ждала документы из регистрационной палаты, чтобы заявить экспертизу оценки недвижимости, понять ее размеры и заявить денежную компенсацию. Сегодня сторона Плаксина не успела это сделать. Мы их опередили», — уточнила Сенина.

В итоге мужчина получил лишь долю квартиры, долю машиноместа, долю в доме и долю земельного участка. При этом Плаксин теперь должен содержать имущество, которое долгое время оплачивала Успенская. Все налоги и коммунальные платежи будут делиться поровну.