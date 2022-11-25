25 ноября 2022, 10:19
Суд признал законным включение Макаревича в реестр иноагентов
Замоскворецкий суд отказался снять с Макаревича статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* в список физлиц-иноагентов. Судебная инстанция отклонила иск певца, который оспаривал решение Минюста. Об этом сообщил ТАСС.
«Суд отклонил в полном объеме исковые требования Макаревича А. В. к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр физлиц-иноагентов», — отметили в суде.
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Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов 2 сентября. В середине октября стало известно, что артист планирует оспорить это решение.
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Один из руководителей группы по расследованию антироссийских действий в сфере культуры и искусства (ГРАД) Госдумы, писатель, участник боевых действий в Чечне, Дагестане и Донбассе Захар Прилепин назвал Макаревича глупым, много на себя берущим стариком
Оспорить статус иноагента также решили политолог Валерий Соловей** и шоумен и телеведущий Михаил Шац***.
* Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ.
** Валерий Соловей признан иноагентом в РФ.
*** Михаил Шац признан иноагентом в РФ.
Музыка
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