Суд признал актера Гудинга-младшего виновным в изнасиловании

Актера Кьюбу Гудинга-младшего обвинили в изнасиловании. По словам пострадавшей, в 2013-м году мужчина дважды надругался над ней в номере отеля на Манхэттене. На днях суд Нью-Йорка признал Гудинга-младшего виновным. Об этом сообщили Reuters.

«Подсудимый полностью отказался участвовать в этом деле, сделав тем самым свою вину „умышленной“», — прокомментировал окружной судья США Пол Кротти.

По заявлением СМИ, у актера еще есть шансы оспорить решение суда. Он может выступить против требования жертвы о выплате шести миллионов долларов за причинение «боли и страданий», передала «Газета.ru».

Это не первый случай, когда актера обвиняют в сексуальных скандалах. Ранее его арестовали за приставания к женщине в баре Нью-Йорка. 29-летняя американка сообщила, что актер распускал руки, пытался поцеловать ее и трогал за грудь без разрешения. Женщина отметила что в момент происшествия Гудинг был сильно пьян. Сам актер отказался признавать обвинения.

Актер Кьюба Гудинг-младший был удостоен премии «Оскар» в 1997 году за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Джерри Магуайр». Кроме того, в 2016 году он исполнил роль О. Джей Симпсона в телевизионном мини-сериале «Люди против О. Джей Симпсона».