Суд приостановил опеку отца над Бритни Спирс

Отца Бритни Спирс на время отстранили от отеки над певицей. Такое решение по итогам заседания принял суд в Лос-Анджелесе, сообщил телеканал CNN.

Суд приостановил опекунство Джейми Спирса над дочерью. Пока контролировать финансы исполнительницы будет профессиональный аудитор Джон Забел. Его кандидатуру выбрала сама Спирс вместе со своим адвокатом Мэттью Розенгартом.

На слушание по делу об опекунстве певицу не вызывали. До конца года планируется проведение еще одного судебного заседания, на котором будет принято окончательное решение по вопросу опекунства. Дату слушаний пока еще не озвучили.

Ранее Джейми Спирс сам предложил отменить опекунство над дочерью. Он подал ходатайство в Верховный суд Лос-Анджелеса. Под опекой Бритни Спирс находилась с 2008 года. В течение последних двух лет исполнительница неоднократно пыталась лишить отца доступа к своему 60-миллионному состоянию. В какой-то момент певица заявила, что не будет выступать на сцене до тех пор, пока отец контролирует ее жизнь и финансы.