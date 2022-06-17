Суд по делу Моргенштерна назначили на 29 июня

Заседание суда по делу рэпера Алишера Моргенштерна* перенесли на 29 июня. Адвокат исполнителя Сергей Жорин подал иск, чтобы исключить артиста из списка иноагентов. Об этом юрист сообщил «360».

Ход дела приостановили из-за того, что в канцелярии потеряли квитанцию оплаты госпошлины. На данный момент все документы восстановили и назначили дату заседания.

Представитель артиста попросил исключить его из перечня физических лиц, которые выполняют функции иноагента. В иске адвоката рэпера говорится, что работы в сфере искусства, культуры, а также здравоохранения, науки, профилактики и охраны здоровья граждан, социальной поддержки, соцподдержки инвалидов и ряде других сфер не относятся к политической деятельности.

Минюст включил Моргенштерна* в реестр физлиц-иноагентов 6 мая. Установлено, что музыкант получал финансирование из израильской компании и с Украины. В материалах дела говорится, что артист занимался политической деятельностью.

*Алишер Моргенштерн по решению Минюста РФ вошел в список иностранных агентов.