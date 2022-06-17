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    17 июня 2022, 21:26

    Суд по делу Моргенштерна назначили на 29 июня

    Адвокат Жорин: заседание суда по делу Моргенштерна пройдет 29 июня

    Дарья Новая, Полина Созыкина

    Заседание суда по делу рэпера Алишера Моргенштерна* перенесли на 29 июня. Адвокат исполнителя Сергей Жорин подал иск, чтобы исключить артиста из списка иноагентов. Об этом юрист сообщил «360».

    Суд по делу Моргенштерна назначили на 29 июня

    Ход дела приостановили из-за того, что в канцелярии потеряли квитанцию оплаты госпошлины. На данный момент все документы восстановили и назначили дату заседания.

    Представитель артиста попросил исключить его из перечня физических лиц, которые выполняют функции иноагента. В иске адвоката рэпера говорится, что работы в сфере искусства, культуры, а также здравоохранения, науки, профилактики и охраны здоровья граждан, социальной поддержки, соцподдержки инвалидов и ряде других сфер не относятся к политической деятельности.

    Минюст включил Моргенштерна* в реестр физлиц-иноагентов 6 мая. Установлено, что музыкант получал финансирование из израильской компании и с Украины. В материалах дела говорится, что артист занимался политической деятельностью.

    *Алишер Моргенштерн по решению Минюста РФ вошел в список иностранных агентов.