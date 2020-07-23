Суд озвучил результаты ДНК-теста сына Децла

Басманный суд признал сына рэпера Децла Тони наследником. ДНК-тест показал, что Децл действительно приходится ему отцом.

«Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого», — прочитал решение судья.

Как сообщило издание StarНit, теперь 15-летний юноша может получить авторские права на песни рэпера, а также накопления и недвижимость. Кроме того судья удовлетворил иск гражданской супруги артиста к Пенсионному Фонду. Ведомство отказывать выплачивать пособие по потере кормильца, из-за того, что Юлия Киселева не вписала Децла как отца в свидетельство о рождении сына.

Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в феврале 2019 года. Артисту стало плохо на гастролях. Прибывшие на место медики пытались 30 минут реанимировать певца, но не смогли. Он скончался от острой сердечной недостаточности.

Позднее отец Децла рассказал о врожденном заболевании артиста. У кумира 90-х были проблемы с сердцем.