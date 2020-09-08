Суд отправил Ефремова в колонию общего режима

Суд назначил Михаилу Ефремову реальный срок за смертельное ДТП. Актер будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Михаила Ефремова взяли под стражу в зале суда. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, суд постановил выплатить старшему сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей.

Такой приговор судья вынес с учетом того, что у актера четверо детей. В их числе — несовершеннолетняя дочь студентка, а также взрослые дети, которым он помогает. Кроме того, суд учел, что у Ефремова есть хронические заболевания. Роль сыграло и то, что актер имеет государственные награды.

Суд также учел, что в своем последнем слове Ефремов признал вину в ДТП. Этот поступок суд расценил как «частичное признание вины» и учел в качестве смягчающего обстоятельства.