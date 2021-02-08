Суд отменил старый приговор футболисту Широкову и вынес новый

Преображенский суд Москвы отменил приговор экс-капитану сборной России по футболу Роману Широкову по делу об избиении арбитра. Однако сразу же назначил другой — аналогичный прошлому, но с небольшими процессуальными поправками.

«Апелляционным приговором Преображенского районного суда г. Москвы приговор мирового судьи судебного участка 105 района Сокольники города Москвы отменен. Широков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 115 УК РФ», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что Широкову назначили наказание в виде 100 часов исправительных работ. При этом гражданский иск удовлетворили частично — в пользу пострадавшего арбитра с экс-капитана сборной взыскали 100 тысяч рублей. В суде отметили, что приговор мирового судьи отменили из-за процессуальных нарушений при слушании дела на судебном участке. При этом он не претерпел существенных изменений.

Суд приговорил футболиста к 100 часам обязательных работ и выплате 100 тысяч рублей компенсации в пользу потерпевшего в конце декабря 2020 года по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Футболист с приговором согласился, однако потерпевшую сторону решение суда не устроило. Защитники арбитра планируют добиться более сурового решения.

Экс-капитан сборной избил арбитра Никиту Данченкова в августе 2020. Он напал на него во время любительского футбольного матча, поле того, как судья показал Широкову красную карточку.